DIE AUFLÖSUNG VOM VORTAG:

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Pro Tag ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb möglich. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Es wird keine Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der/die Gewinner werden am Folgetag auf www.jt.20min.ch publiziert.

Alle Gewinner werden direkt vom jeweiligen Wochensponsor benachrichtigt. Wettbewerb ist ohne Gewähr.